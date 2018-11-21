Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы мировым лидерам по случаю Нового года и Рождества; российский лидер, в частности, поздравил с наступающим 2019 годом главу США Дональда Трампа, отметив, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

«[Владимир Путин] подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также поздравил Эммануэля Макрона, отметив, что российско-французские отношения имеют большой потенциал. Российский лидер выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Парижем.

Поздравляя с Новым годом президента и канцлера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель, Путин отметил значительный опыт сотрудничества между двумя странами в различных областях и выразил надежду на надежду на продолжение совместной работы по двусторонней и международной повестке дня, в частности, в реализации крупных совместных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования. Путин подчеркнул, что «российско-германское взаимодействие имеет большое значение не только для народов двух стран, но и для всей Европы».

Также Путин направил королеве и премьер-министру Великобритании поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом, пожелав им и членам их семей счастья, а британскому народу – благополучия и процветания.

В поздравлении сирийскому президенту Башару Асаду Путин заверил, что Россия «будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Сирии в борьбе против сил терроризма». Президент России также пожелал сирийским гражданам скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни.

В послании главе еврейского государства Биньямину Нетаньяху Путин выразил надежду на то, что российско-израильские отношения будут развиваться в конструктивном, партнерском ключе на благо народов обоих государств, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

«Отношения всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня», – говорится в послании российского лидера главе Китая Си Цзиньпину по случаю Нового года и приближающегося Праздника весны.

В телеграмме премьер-министру Японии Синдзо Абэ Путин отметил, что отношения Москвы и Токио имеют значительный потенциал, что в полной мере подтвердили недавние встречи и переговоры. «Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога, в том числе по расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и реализации совместных экономических проектов на Дальнем Востоке России, а также по международной проблематике, в частности с учетом председательства Японии в Группе двадцати», – говорится в послании российского лидера.

Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом папу Римского Франциска. Лидер России выразил надежду «на дальнейшее укрепление отношений между Россией и Ватиканом в интересах защиты общечеловеческих ценностей, отстаивания идеалов справедливости и мира на планете, а также продвижения диалога между различными религиозными конфессиями».

Также российский лидер поздравил глав Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Испании, Италии, Канады, Южной Кореи, Кубы, Монако, Сербии, Словении, Турции, Финляндии, Хорватии, Чехии, ЮАР.

Отмечается, что Путин поздравил ряд бывших глав зарубежных государств и правительств и политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-младшего, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарьи Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.