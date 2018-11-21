Посольство России «потроллило» Британию за новые военные базы за рубежом

Посольство России в Лондоне иронично отреагировало на новость о том, что Великобритания собирается открыть новые военные базы за рубежом после выхода страны из Евросоюза.

«Агрессивная Россия становится все ближе к мирным британским военным базам», – говорится в Twitter российского посольства.

К записи приложена фотография интервью министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в газете The Sunday Telegraph, в котором он сообщает, что Британия откроет новые военные базы за рубежом после Brexit.