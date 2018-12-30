Британия собралась после Brexit открыть новые военные базы за рубежом

После выхода из Евросоюза Великобритания намерена открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

По его словам, после Brexit страна «нацелена на расширение военного присутствия за рубежом», передает «Интерфакс».

Источник британского издания сообщил, что базы могут появиться в Сингапуре или Брунее, на острове Монтсеррат, британской заморской территории, или в Гайане. Сроки их появления оцениваются в ближайшие несколько лет.

Сейчас у Лондона есть постоянные зарубежные военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Ранее также сообщалось, что Британия в 2019 году собралась усилить военное присутствие в Эстонии, несмотря на Brexit.