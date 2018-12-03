Кириенко назвал число спасенных российскими волонтерами людей за год

Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям за 2018 год нашли более 10 тыс. потерявшихся человек, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на международном форуме добровольцев.

«Более 10 тысяч потерявшихся человек, в первую очередь детей, было найдено отрядом «Лиза Алерт» и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям», – передает его слова ТАСС.

Также Кириенко отметил, что благодаря помощи волонтеров-медиков было отремонтировано более 1 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов.

Он обратился к журналистам с просьбой не прекращать активное освещение деятельности волонтеров после того, как завершится Год добровольца в России.

«Надо рассказывать об этих людях, потому что они и есть герои нашего времени», – сказал Кириенко. Он призвал больше рассказывать о добровольцах, отметив, что в следующем году работа по развитию добровольческого движения в России будет продолжена.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к отмечаемому 5 декабря международному и национальному дню волонтера. В мероприятии принимает участие более 15 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в России появятся награды для лучших волонтеров, а на поддержку волонтерского движения выделят 7,4 млрд рублей.