После боя с украинцем Гвоздиком канадский боксер введен в искусственную кому

Канадский боксер Адонис Стивенсон, проигравший бой против украинца Александра Гвоздика, введен в искусственную кому, сообщают СМИ.

В ночь на воскресенье в канадском Квебеке 31-летний Гвоздик победил в бою за звание чемпиона мира по версии WBC в весовой категории до 79,38 кг. Победу он одержал, отправив 41-летнего Стивенсона в нокаут в 11-м раунде.

Стивенсон после боя был госпитализирован. В искусственную кому его ввели из-за возможного кровоизлияния в мозг, передает ТАСС со ссылкой на Le Journal de Montreal.

Из 16 побед 13 Гвоздик одержал нокаутом. Он еще не проиграл ни одного боя. Бой против Стивенсона был для него первым за титул чемпиона мира, в 2012 году украинский спортсмен стал бронзовым призером Олимпиады.

Стивенсон до боя с Гвоздиком не проигрывал в течение восьми лет. Это его второе поражение. Также у него на счету 29 побед (24 – нокаутом) и одна ничья.