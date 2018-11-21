Объяснена странность в заявлении Рогозина о запусках с Плесецка

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в опубликованных данных о количестве запусков с космодрома Плесецк включил в статистику старты баллистических ракет «Сармат» и «Ярс», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Глава Роскосмоса при подсчете запусков с Плесецка также учел пуски баллистических ракет. В том числе бросковые испытания ракеты «Сармат» весной этого года, а также испытательный пуск ракеты «Ярс», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что Роскосмос по праву может засчитывать эти запуски на свой счет, поскольку предприятия, создавшие ракеты – ГРЦ имени Макеева и Московский институт теплотехники - входят в состав госкорпорации.

В пресс-службе Роскосмоса пояснили, что производят не только те изделия, которые указываются в статистике.

В субботу Рогозин рассказал, что в 2018 году было проведено 22 пуска, при этом два из них с космодрома Плесецк ранее не раскрывались Минобороны России.

Ранее стало известно, что заключительный испытательный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» пройдет с космодрома Плесецк в 2019 году.