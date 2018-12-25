Заключительный испытательный пуск «Союза-2.1в» запланирован на 2019 год

В 2019 году состоится заключительный испытательный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Пятый пуск «в рамках летных испытаний» состоится с космодрома Плесецк. Его собирались провести в 2018 году, но в итоге перенесли на 2019 год, сообщил источник РИА «Новости».

В 2013–2018 годах было выполнено четыре пуска «Союза-2.1в» с космодрома Плесецк.

Весной была раскрыта информация об обеспечившем пуск «Союза-2.1в» «лунном» двигателе.