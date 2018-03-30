Раскрыта информация об обеспечившем пуск «Союза-2-1В» «лунном» двигателе

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) рассказали, что успешный пуск ракеты «Союз-2-1В» с военного космодрома Плесецк обеспечил двигатель НК-33А.

«Двигатель НК-33А, произведенный на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии ОДК, обеспечил четвертый старт ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1В» с военного космодрома Плесецк. Подготовку НК-33А к старту и наблюдение за работой в полете вели специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы ПАО «Кузнецов». Двигатель НК-33А, установленный в составе первой ступени ракеты, отработал без замечаний, обеспечив ее успешное выведение на заданную орбиту», – сообщается на сайте ОДК.

Жидкостный ракетный двигатель НК-33 был создан советским конструктором Николаем Кузнецовым для «лунного» космического проекта Н1. Он стал первым в мире в своем классе двигателем, выполненным по замкнутой схеме, работающим на компонентах кислород-керосин, имеющим многоразовый запуск и многократное применение.

Ранее в пятницу космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк в интересах Минобороны, в расчетное время был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.