Россия вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк.

«В 20.38 с пусковой установки 4 площадки 43 государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Руководил пуском командующий Космическими войсками – заместитель главкома ВКС Александр Головко. Все предстартовые операции и старт «Союза» прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2» успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат Минобороны.



«Ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1В» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», – говорится в сообщении.



Выведение спутника на целевую орбиту займет несколько часов.