Спутник Минобороны принят на управление средствами ВКС

Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк в интересах Минобороны, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер Космос-2525…» – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Позднее в Минобороны сообщили, что специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате «Космос-2525», передает РИА «Новости».

После выведения на орбиту космического аппарата, запущенного 29 марта с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1В», офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

В четверг вечером ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником была запущена с космодрома Плесецк.