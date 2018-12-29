Рогозин рассказал о двух не объявленных пусках с космодрома Плесецк

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о двух пусках с космодрома Плесецк, о которых ранее не сообщалось.

Рогозин сообщил о заседании в Центре управления полетами, где подвели итоги работы в 2018 году, передает РИА «Новости».

«Всего проведено 22 пуска (Байконур – 9, Плесецк – 8, Восточный – 2, а также 3 пуска ракеты-носителя «Союз» из Гвианского космического центра)», – написал Рогозин в Twitter.



Ранее Минобороны официально сообщало о шести пусках с космодрома Плесецк. Они состоялись 29 марта (ракета «Союз-2.1в»), 25 апреля и 30 ноября (ракеты «Рокот»), 17 июня, 25 октября и 3 ноября (ракеты «Союз-2.1б»).

В 2018 году, для сравнения, США провели 31, Китай – 39 космических пусков.

Ранее стало известно, что заключительный испытательный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» состоится с космодрома Плесецк в 2019 года.

Также сообщалось, что реализация плана на 2020 год по запуску ракет-носителей «Союз-2» с космодрома Байконур может столкнуться с техническими сложностями.