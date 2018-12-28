План пусков «Союзов» с Байконура на 2020 год оказался под угрозой

По словам источника в ракетно-космической отрасли, реализация плана на 2020 год по запуску ракет-носителей «Союз-2» с космодрома Байконур столкнется с техническими сложностями.

Источник напомнил, что в конце 2019 года на Байконуре прекращается использование так называемого гагаринского стартового комплекса на площадке 1 в связи с предстоящим выводом из эксплуатации ракеты «Союз-ФГ», последний пуск которой запланирован на октябрь 2019 года, передает РИА «Новости».

При этом ракеты «Союз-2» с гагаринского стартового комплекса летать не смогут до проведения его модернизации, поэтому для проведения всех запланированных пусков остается использовать только стартовый комплекс на 31-й площадке, пояснил источник.

«Помимо стартового комплекса, есть ограничения и в монтажно-испытательном корпусе (МИК) на площадке 31, в котором всего одно место для проверок ракеты «Союз-2» и одно место для ее хранения. То есть пропускная способность МИК составляет 15 ракет в год – это «узкое горлышко», – отметил источник.

Еще одной проблемой он назвал низкую пропускную способность рабочего места для подготовки разгонного блока «Фрегат», находящегося в том же МИК. При этом, по его словам, общий цикл подготовки одного «Фрегата» на космодроме составляет почти два месяца.

Вместе с тем источник обратил внимание, что в 2020 году планируется провести более полутора десятка пусков ракет «Союз». Так, восемь стартов будет выполнено по программе OneWeb. Кроме того, запланировано от пяти до семи запусков пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых «Прогрессов» к МКС и еще несколько пусков с автоматическими космическими аппаратами.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в конце 2019 года завершается эксплуатация ракет-носителей «Союз ФГ», с января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а».