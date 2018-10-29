Назван срок переноса запусков всех тяжелых ракет на космодром Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал срок, после которого госкорпорация планирует осуществлять все пуски ракет-носителей тяжелого класса с космодрома Восточный в связи с прекращением эксплуатации ракет «Протон-М».

«2025 г. – окончание эксплуатации РН (ракет-носителей) «Протон-М». Перевод пусков тяжелых РН на Восточный», – написал Рогозин в своем Twitter.

При этом, по словам главы Роскосмоса, начало эксплуатации второго стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов на космодроме Восточный госкорпорация запланировала на 2023 год.

Кроме того, Рогозин сообщил, что в 2022 году планируется начало летных испытаний ракеты среднего класса «Союз-5» в беспилотном варианте, а с 2023 года – с новым пилотируемым кораблем. Эти пуски будут осуществлены с космодрома Байконур.

«При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем «Союз МС». В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН «Союз ФГ», с января 2020 г. «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», – написал Рогозин.

Напомним, в августе стало известно, что на космодроме Восточный началось строительство второго стартового стола для ракет-носителей «Ангара», которые в перспективе должны заменить «Протоны». Позднее эту информацию подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.