Стоимость ж/д подходов Крымского моста выросла на миллиарды рублей

Стоимость строительства железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны Крыма вырастет почти на 3 млрд рублей, говорится в распоряжении правительства России.

Стоимость возрастет на 2,96 млрд рублей, до 19,9 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованное распоряжение правительства.

Эти изменения вносятся в распоряжение кабмина от 26 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что железнодорожная линия на подходе к Крымскому мосту будет скорректирована для сохранения античной усадьбы.