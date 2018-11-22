Железнодорожный подход к Крымскому мосту решено изменить

Железнодорожная линия на подходе к Крымскому мосту будет скорректирована для сохранения античной усадьбы, обнаруженной археологами.

«Мы знаем и уважаем историю, понимаем, в каком регионе работаем, поэтому вопрос сохранения культурного наследия был и остается приоритетным. Древняя усадьба и другие важные для науки объекты археологии удалось сохранить именно благодаря слаженной работе строителей и ученых», – передает слова заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина ТАСС со ссылкой на инфоцентр Крымского моста.

По его словам, перенос участка трассы не скажется на сроках сдачи 18-километрового подхода. Он будет сдан в декабре 2019 года.

Археологи обнаружили в зоне строительства комплекс из 40 помещений и девяти дворов. Находка датируется концом V – началом III века до н.э. Усадьба могла принадлежать семье боспорского аристократа или династии царей Боспора. Ученые законсервируют участок и изучат его.

«Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. Уникальность этого поселения - в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства», – сказал доктор исторических наук, завотделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

Ученый добавил, что владелец усадьбы обладал колоссальными для своего времени материальными возможностями. Речь может идти о члене царской семьи или о самом царе Боспора.

Ранее сообщалось, что обнаруженная усадьба представляет собой торговое поселение со стеной, башней, жилой и хозяйственной застройкой.

До этого на раскопках другого античного города в Крыму нашли большую мраморную статую.