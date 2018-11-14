Строительству железной дороги в Крыму помешал древний город

Археологи обнаружили усадьбу времен Боспорского царства на месте строительства железной дороги к Крымскому мосту, трассу собираются переносить, чтобы сохранить остатки древнего города.

Об обнаружении поселения времен Боспорского царства Манитра было объявлено еще на прошлой неделе. Выяснилось, что найдено оно на пути спроектированного железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщили зампред Совета министров Крыма Лариса Опанасюк и ведущий научный сотрудник Отдела классической археологии, начальник комплексной экспедиции РАН Сергей Внуков, сообщает РБК.

«Я знаю о найденной на прокладке железнодорожных путей сельской усадьбе», – подчеркнула Опанасюк.

По ее словам, все заинтересованные структуры уже проинформированы. Крымские власти высказали просьбу сделать на месте объекта музей, куда проложат туристический маршрут.

Усадьба обладает исторической и экспозиционной ценностью. Внуков пояснил, что она была обнаружена на прокладке подъездных железнодорожных путей к Крымскому мосту в конце августа. Раскопки начались в сентябре.

«Не каждый памятник, который находится на трассе строительства, имеет смысл сохранять, потому что основная масса памятников рядовая. По результатам разведки сперва не было возможности определить, насколько усадьба интересна. Выяснилось только при раскопках, что она представляет ценность историческую и экспозиционную», – сказал Внуков.

По его словам, трасса уже менялась из-за археологических находок – в частности, из-за малокаменного моста 18-19 веков.

Сотрудник Института археологии РАН Семеном Ермолиным опубликовал спутниковые снимки объекта. Выяснилось, что он расположен юго-западнее поселка Октябрьское. Объект представляет собой торговое поселение (эмпорий) 4 века до нашей эры со стеной, башней, жилой и хозяйственной застройкой. Город занимает около 5000 кв. метров. К востоку от города найден некрополь.

В «Крымских железных дорогах» сообщили, что сейчас «официальной информации необходимости переноса железнодорожных подходов или изменений сроков сдачи строительства из-за обнаруженного древнего поселения Манитра не поступало». Исследования продолжаются. В инфоцентре «Крымский мост» подчеркивают, что археологический объект будет сохранен, как и все уникальные артефакты.

В апреле уже сообщалось, что археологи на раскопках на подходах к железнодорожной части моста в Крым нашли ценные артефакты IV века до н. э.

В ноябре 2017 года археологи начали исследование уникального древнего поселения в районе строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту в окрестностях Керчи. До этого житель Евпатории на городском пляже случайно обнаружил древнегреческую могилу конца IV – начала III века до нашей эры.