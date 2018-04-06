Археологи сделали значимую находку у Крымского моста

Археологи, которые ведут раскопки на подходах к железнодорожной части моста в Крым, нашли керамическую утварь IV века до н. э., сообщил инфоцентр «Крымский мост».

В древних погребениях были обнаружены образцы прикладного искусства IV века до нашей эры. Это фрагменты античной керамики, искусно расписанной мастерами Аттики. На стенках гидрии – сосуда для воды – изображена сцена битвы амазонок с греками, а рыбное блюдо украшено рисунками морских обитателей. Предполагается, что эта посуда принадлежала представителям боспорской знати, она выставлялась на пирах, а позже стала частью погребального обряда», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

По словам ученых, гидрия поступила к реставраторам практически без утрат и имеет большое культурное и историческое значение. Археологи нашли почти все фрагменты тулова, ножки, горла и ручек, которые соединились воедино.

«Мы получили образцы керамики достаточно высокого художественного уровня. Это работа настоящих мастеров, которые смогли изобразить на сосудах непростой формы орнаменты и фигурные изображения героев античной мифологии», – рассказал доценткафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Сергея Ильяшенко.

Артефакты передадут на хранение в керченский музей. В целом музейные комплексы на обоих берегах Керченского пролива получат около 100 тысяч находок, обнаруженных во время строительства.

Напомним, в ноябре археологи начали исследование уникального древнего поселения в районе строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту в окрестностях Керчи. До этого житель Евпатории на городском пляже случайно обнаружил древнегреческую могилу конца IV – начала III века до нашей эры.

В феврале 2018 года в устье крымской реки Бельбек ученые нашли два якоря и другие артефакты, по предварительным данным, относящиеся к римскому периоду истории Крыма.