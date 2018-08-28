На раскопках в Керчи нашли большую античную статую

На раскопах античного городища Мирмекий в Керчи найдена большая мраморная статуя мужского торса в одежде эпохи эллинизма, сообщил руководитель Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

«Статуя представляет собой мужской торс в одежде. Сделана она из мрамора. Эпоха эллинизма, предположительно. Найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что это первая большая статуя в истории раскопок Мирмекия. Предполагается, что голова и ноги статуи были отделены от тела еще в древности.

Российские археологи регулярно рассказывают о находках, сделанных в Крыму. Так, недавно при раскопках на некрополе Кыз-Аул (Керченский полуостров) был обнаружен украшенный рельефами античный склеп, а в июне – нетронутый позднескифский могильник II-IV вв н.э. на территории будущей автотрассы «Таврида» в районе Севастополя.