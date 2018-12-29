Аэропорт Калуги отправил 100-тысячного пассажира и получает имя Циолковского

«Мы надеемся, что в скором времени состоится торжественная церемония присвоения имени Циолковского нашему международному аэропорту», – рассказали газете ВЗГЛЯД в администрации Калужской области.

«Международный аэропорт «Калуга», открытый в 2015 году, уже отправил 100-тысячного пассажира», – сообщил начальник управления информационной политики Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Евгений Журавлев.

Как отмечают в областной администрации, эта символическая веха совпала с присвоением аэропорту имени, которое стало символом Калуги. Накануне воздушной гавани, по итогам народного голосования в рамках всероссийского проекта «Великие имена России», присвоено имя ученого - основателя космонавтики Константина Циолковского.

«Список был составлен из имен самых уважаемых калужан, и людей, имевших отношение к нашему городу. Первое место условно в этом голосовании занял Константин Циолковский, который на протяжении всей новейшей истории – и советской и современной, считается главным символом Калуги, города – колыбели космонавтики», – подчеркивает Журавлев.

Конечно, для позиционирования города с туристической точки зрения, для продвижения бренда города, это, конечно, очень полезная инициатива, подчеркнул собеседник. Важно и то, что в обсуждении и голосовании приняли участие не только активисты-общественники, но и простые калужане, добавил Журавлев.

Напомним, что в народном голосовании, проходившем с 12 по 30 ноября в рамках проекта «Великие имена России» по присвоению российским аэропортам имен выдающихся сограждан, приняло участие почти 95 тысяч калужан и гостей области. Более половины отдали свои голоса Циолковскому.

Калужский аэропорт, отправивший своего «юбилейного» пассажира, около трех лет назад пережил второе рождение. Аэропорт был введен в эксплуатацию в 1970-м, и тогда использовался исключительно для легкомоторной и сельхозавиации, а также для транзитных рейсов. В 1978-м были начаты рейсы не только по России, но и по тогдашним братским республикам – Ту-134 летали на Украину, в Молдавию, в прибалтийские республики. Но в 2001-м калужский аэропорт был закрыт. Причиной стало отсутствие финансирования; на тот момент износ аэропорта приблизился к 85%. В 2008 году воздушная гавань Калуги была исключена из реестра российских гражданских аэродромов. Но, к счастью, уже в следующем году было принято решение о реконструкции аэропорта на условиях государственно-частного партнерства. Восстановление ВПП и строительство нового аэровокзального комплекса прошло в рекордный срок, оно заняло ровно год, с мая 2014 по май 2015. В том же году аэропорт принял первый международный рейс.

В наступающем 2019 году из калужского аэропорта продолжаться полеты как за рубеж, так и по России – в Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды. Откроются новые направления – российские (Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург) и зарубежные.