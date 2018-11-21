В Крыму назвали причины строительства заграждений на границе с Украиной

«Мы постоянно слышим заявления со стороны разных общественных организаций Украины, партий, иногда на самом высоком уровне о том, что чуть ли не собираются атаковать границу Крыма», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он приветствовал завершение строительства 60-километрового заграждения на российско-украинской границе.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков приветствовал завершение строительства на полуострове заграждения на границе с Украиной.

Он напомнил, что ранее ежегодно совершалось несколько попыток нарушить границу с разными целями, не только с хулиганскими, но и довольно серьезными. В частности, сотрудниками ФСБ обезвреживались украинские диверсионные группы.

«Мы постоянно слышим заявления со стороны разных общественных организаций Украины, партий, иногда на самом высоком уровне о том, что чуть ли не собираются атаковать границу Крыма, – напомнил сенатор Цеков. – Особенно часто мы слышали об этом из уст известного Ленура Ислямова, который руководит небольшой группой крымских татар. Они заявляли, что будут чуть ли не штурмом брать границу и дальше вторгаться в Крым».

Цеков подчеркнул, что подобные угрозы остаются на уровне риторики, «но тем не менее надо обеспечить стопроцентную защиту границ». «То, что работа по установке заграждения завершена – это правильно. Крымчане относятся к этому очень одобрительно», – рассказал Цеков.

Политик подчеркнул, что пограничная служба Крыма работает постоянно. «Они делают это профессионально и без лишнего шума. Как показывает реальная жизнь, не было ни одного факта пресечения границы. Задерживали всех нарушителей. Пограничники работают эффективно. Я уверен, что они постоянно будут работать над повышением безопасности наших границ», – считает сенатор.

Цеков отметил также, что завершение строительства ограждений никак не повлияет на жизнь жителей приграничных районов.

«Никто через границу туда и обратно не ходил. Надеюсь, что когда-нибудь отношения между Россией и Украиной будут нормальными. Возможно, мы будем новым союзным образованием и тогда границы между Россией и Украиной вообще исчезнут. Но в полной мере границы не исчезнут, потому что все равно должен быть пропускной режим при пересечении. Нужно знать, кто пересекает границу», – подытожил Сергей Цеков.