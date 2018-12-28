Москвичам пообещали звездопад и лунное затмение в январе

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28 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Почему советская власть организовала геноцид калмыков

Мемориал жертвам депортации калмыков, село Троицкое, КалмыкияФото: Rartat/wikipedia.org
Относительно монголов калмыки живут в другой части света, однако являются их ближайшими родственниками. Во времена Российской империи этот народ почитали как блестящих воинов и преданных союзников русской армии. Но другая империя – советская – объявила их предателями, организовав полноценный геноцид. Чем объясняют причины столь жестокой политики? Подробности...
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Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
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Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
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          Москвичам пообещали звездопад и лунное затмение в январе

          28 декабря 2018, 09:55

          Текст: Анна Инсарова

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          В январе в Москве можно будет наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды и полное лунное затмение, сообщили в мэрии столицы.

          Поток Квадрантиды может стать одним из самых ярких в 2019 году: в ночь на 4 января можно будет увидеть до 120 падающих звезд в час, сообщили в мэрии.

          «Начало каждого года знаменуется фейерверком метеорного потока Квадрантиды, который длится с 28 декабря по 12 января. Пик звездопада в этом году придется в ночь на 4 января. Это удивительное зрелище, когда на звездном небе внезапно вспыхивают метеоры. Создается впечатление, что упала звезда», – рассказали в Московском планетарии.

          Источник метеорного потока – обломок кометы, разрушившейся около 500 лет назад. Название Квадрантиды получили от созвездия Quadrans Muralis (Стенной Квадрант), находящегося на старинных звездных картах между созвездиями Дракона, Геркулеса и Волопаса. Однако это созвездие исчезло с карт после того, как Международный астрономический союз в 1922 году изменил список созвездий.

          Кроме того, 21 января в Москве будет видно полное лунное затмение, которое начнется в 06.34 и завершится в 09.51. Пик придется на 08.12. Для наблюдений могут понадобиться телескопы и бинокли.


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