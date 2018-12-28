Москвичам пообещали звездопад и лунное затмение в январе

В январе в Москве можно будет наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды и полное лунное затмение, сообщили в мэрии столицы.

Поток Квадрантиды может стать одним из самых ярких в 2019 году: в ночь на 4 января можно будет увидеть до 120 падающих звезд в час, сообщили в мэрии.

«Начало каждого года знаменуется фейерверком метеорного потока Квадрантиды, который длится с 28 декабря по 12 января. Пик звездопада в этом году придется в ночь на 4 января. Это удивительное зрелище, когда на звездном небе внезапно вспыхивают метеоры. Создается впечатление, что упала звезда», – рассказали в Московском планетарии.

Источник метеорного потока – обломок кометы, разрушившейся около 500 лет назад. Название Квадрантиды получили от созвездия Quadrans Muralis (Стенной Квадрант), находящегося на старинных звездных картах между созвездиями Дракона, Геркулеса и Волопаса. Однако это созвездие исчезло с карт после того, как Международный астрономический союз в 1922 году изменил список созвездий.

Кроме того, 21 января в Москве будет видно полное лунное затмение, которое начнется в 06.34 и завершится в 09.51. Пик придется на 08.12. Для наблюдений могут понадобиться телескопы и бинокли.