В США посмеялись над отправкой британского научного корабля в Черное море

Американское издание National Interest указало на несоответствие громких политических заявлений Лондона и отправкой в Черное море британского корабля «Эхо», «который может выполнять лишь научные задачи» и при этом «вооружен даже легче, чем украинские катера, арестованные российскими пограничниками».

Издание отмечает, что корабль британских ВМС «Эхо» прибыл на Украину спустя несколько недель после инцидента в Керченском проливе, в ходе которого три корабля ВМС Украины нарушили границу России, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате весь экипаж украинских кораблей был задержан, в отношении них в России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, передает РИА «Новости».

Издание, отмечает, что «Эхо» – это многоцелевой гидрографический корабль, который может выполнять лишь научные задачи, в частности, составлять и уточнять карты морского дна. Все его вооружение – это две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов. Таким образом, корабль вооружен даже легче, чем украинские катера, арестованные российскими пограничниками.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявлял, что прибытие этого корабля в Черное море является предупреждением для России. Однако возможность этого корабля, лишенного тяжелого вооружения, противостоять массированной атаке, представляется сомнительной, подчеркивает издание.

Издание считает, что этот случай является примером несоответствия политической решимости Запада и уровня реальной «поддержки» Украины, а мнимая демонстрация силы на деле оказалась «пустышкой».