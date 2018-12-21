Британский министр: Черное море не принадлежит России

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время визита в Одессу вспомнил, что Черное море не принадлежит России.

«Черное море не принадлежит России», – заявил Уильямсон, передает Reuters.

Он добавил, что Великобритания направила корабль-разведчик HMS Echo в порт Одессы для того, чтобы напомнить «о свободе судоходства, свободе передвижения военно-морского флота, о возможности действовать в Черном море».

Министр отметил, что это демонстрирует поддержку Украины Лондоном.

19 декабря HMS Echo вошел в порт Одессы. В ВМС Украины заявили, что корабль останется в порту Одессы до 22 декабря.