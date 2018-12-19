Назван срок пребывания британского разведывательного корабля на Украине

Визит корабля британского Королевского военно-морского флота «Эхо» (HMS Echo), который прибыл в Одессу, продлится до 22 декабря, сообщают ВМС Украины.

Вооружение корабля состоит из трех шестиствольных 7,62-мм пулеметов M134 Minigun, двух 20-мм зенитных скорострельных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов, передает «Интерфакс».

На странице ВМС ВСУ в Facebook приводятся слова командира корабля капитана второго ранга Мэтью Уоррена о том, что визит в Одессу – «это очередной шаг Великобритании в поддержку Украины».

Глава штаба – первый заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов отметил, что это первый визит военного корабля на Украину после событий в Керченском проливе.

Напомним, 19 декабря корабль вошел в порт Одессы.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объяснял отправку «Эхо» в Черное море необходимостью «обеспечения свободы мореплавания в регионе».

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в среду предупредил, что украинские военные корабли снова попытаются пройти под сводами Крымского моста.