Британский разведывательный корабль вошел в порт Одессы

Корабль британского королевского Военно-морского флота «Эхо» (HMS Echo) зашел в порт Одессы.

«Эхо» пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба «Одесса» в 10.35 по местному времени (11.35 мск), сообщает местный портал «Думская».

Это первое судно стран – членов НАТО, прибывшее на Украину после инцидента в Керченском проливе.

По данным портала, «Эхо» пробудет в Одессе несколько дней, после чего состоятся маневры типа PASSEX с флагманом ВМС Украины фрегатом «Гетман Сагайдачный».

Срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря ограничен 21 сутками Конвенцией о режиме проливов. По предположениям журналистов, после этого периода «Эхо» сменит корабль HMS Enterprise.

Во вторник HMS Echo вошел в акваторию Черного моря. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объяснял отправку «Эхо» в Черное море необходимостью «обеспечения свободы мореплавания в регионе».

В феврале многоцелевой разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise опасно сблизился с российским военным транспортным судном «Кызыл-60» неподалеку от Босфора.