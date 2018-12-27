Стало известно, кто пострадал при нападении на церковь в Вене

В результате нападения на католическую церковь в австрийской Вене пятеро монахов получили ранения, сообщили в полиции города.

«Пятеро пострадавших – это монахи. Один из пострадавших получил тяжелое ранение», – сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По тем же сведениям, двое нападавших требовали у священнослужителей ценные вещи и наличные деньги.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и полиция, окрестные улицы перекрыты.

«Представитель венской полиции подтвердил сотруднику посольства, что российских граждан среди пострадавших нет», – сообщили в посольстве России в Австрии.

Напомним, в четверг неизвестные напали на церковь и ранили несколько человек, на месте происшествия, предположительно, были слышны выстрелы.