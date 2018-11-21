В Вене напали на церковь, много раненых

В австрийской Вене неизвестные организовали нападение на церковь, несколько человек получили ранения, сообщили в полиции Австрии.

Нападение произошло вечером 27 декабря в 21-м районе Вены, добавили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По тем же данным, нападавшие ограбили прихожан и сбежали с места преступления, в городе объявлен план «Перехват».

Напавших на католический храм было двое, предположительно, были слышны выстрелы, по предварительным данным, от 8 до 15 человек получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kronen Zeitung.

На месте происшествия работает антитеррористическое подразделение EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA, в небе замечен вертолет подразделения EKO Cobra.

В посольстве России в Австрии сообщили, что, по предварительной информации, речь идет об ограблении, а пострадавшими являются служителями католической церкви.