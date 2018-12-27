Выяснилось, когда за неоплату парковки в Москве начнут штрафовать на 5 тыс. рублей

Закон о повышении штрафа за неоплату парковки на улицах Москвы с 2,5 до 5 тыс. рублей вступит в силу с 9 января, соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В четверг, 27 декабря, подписанный мэром закон официально опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. Он вступит в силу через десять дней после его официального опубликования, то есть с 8 января», – сказал «Интерфаксу» источник в горадминистрации.

Поскольку с 31 декабря по 8 января парковка на всех улицах столицы будет бесплатной, указанный штраф начнет действовать с 9 января, добавил собеседник агентства.

26 декабря московская городская дума приняла закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2,5 до 5 тыс. рублей. Увеличение штрафа вдвое депутаты объяснили тем, что сейчас размер штрафа не соответствует степени общественной опасности деяния и принципам экономической целесообразности.