В Москве вдвое увеличили штраф за неоплату парковки

Московская городская дума приняла закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2,5 до 5 тыс. рублей.

Увеличение штрафа вдвое в Мосгордуме объяснили тем, что сейчас размер штрафа не соответствует степени общественной опасности деяния и принципам экономической целесообразности, передает РИА «Новости».

«Указанный размер административного штрафа несоразмерен стоимости стоянки на платных парковках – открытых, где цена доходит от 1 тыс. до 7 тыс. рублей, и парковках закрытого пространства, где цена начинается от 10 тыс. и выше. И плата за неоплаченную парковку в 2,5 тыс. рублей, скажем так, не соблюдая закон, наплевав на всех остальных законопослушных граждан Москвы, действительно экономически нецелесообразна», – сказала председатель парламентской комиссии по регламенту, правилам и процедурам в столичном парламенте Татьяна Портнова.

Напомним, законопроект о повышении штрафа за неоплаченную парковку комиссия Мосгордумы внесла в городской парламент 20 декабря. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков комментировал, что вместо организации дорожного движения получается «циничная коммерция».

С середины декабря парковка на некоторых московских улицах стала платной по воскресеньям, а также увеличился максимальный тариф за час парковки в центральной части столицы.