В Госдуме раскритиковали планы повышения штрафов за неоплату парковки в Москве

«Вместо организации дорожного движения мы видим циничную коммерцию», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Так он прокомментировал сообщение о том, что штраф за неоплату парковки в Москве может вырасти вдвое.

20 декабря комиссия Мосгордумы внесла в городской парламент законопроект, предусматривающий повышение административного штрафа за неоплату размещения автомобиля на платной парковке в два раза – до 5 тыс. рублей, передает ТАСС.

Тот факт, что, несмотря на недавнее повышение стоимости парковки (с 15 декабря 2018 года – прим. ВЗГЛЯД), парковочные места продолжают оставаться занятыми, не указывает на богатство москвичей – у людей просто нет другого выбора, считает Лысаков. «У нас один богатый человек – господин Ликсутов, и он никак не может свои аппетиты умерить. Дело не в богатых москвичах, а в богатом вице-мэре города Москвы, его природной жадности и коммерческой жилке», – заметил собеседник.

Автомобиль, по мнению депутата, давно не роскошь – многие пользуются им по веским причинам. «Если вам надо отвезти престарелых родителей в МФЦ, в поликлинику, в магазин или детей доставить на учебу и тренировку, вы не будете делать это на общественном транспорте в разгар гриппа, например. Вы поедете на машине, и вам придется платить», – заметил он.

Лысаков назвал идею о повышении штрафов «выкручиванием рук». Он добавил, что расчет правительства Москвы и господина Ликсутова сделан на то, что всегда найдутся люди, готовые платить – кто-то в силу финансового статуса, а кто-то в силу жизненных обстоятельств. Никакой необходимости с точки зрения удобства автомобилистов в Москве в повышении штрафов депутат не видит.

«Вместо организации дорожного движения мы видим циничную коммерцию и выжимание всех соков из автомобилистов, а это очень опасная вещь, которая создает социальную напряженность», – заметил Лысаков.

Напомним, с середины декабря парковка на некоторых московских улицах стала платной по воскресеньям, а также увеличился максимальный тариф за час парковки в центральной части столицы.

Стоимость парковки в центре Москвы превысила цены на парковки в Париже и практически догнала цены в Лондоне.