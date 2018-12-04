В Москве ввели плату за парковку по воскресеньям

В Москве парковка на Арбате, Тверской улице, в районе Патриарших прудов и нескольких других улицах центра станет платной с 15 декабря и каждое последующее воскресенье, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф – 380 рублей. Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. Для местных жителей – ничего не меняется», – сообщила пресс-служба департамента, передает РИА «Новости».

Эксперты РЭУ имени Плеханова предлагали властям столицы снизить нагрузку на парковки с помощью увеличения тарифов и сокращения периода бесплатной парковки. Например, для подземной парковки тариф предлагалось поднять до 400-500 рублей.

Эти меры, полагают эксперты, снизят загрузку парковок на 15-20%.

С 15 декабря в центре Москвы также поднимется цена на парковку, тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, время оплаты сократится с 15 до 5 минут. Сообщается, что эти изменения не коснутся владельцев парковочных разрешений и льготников.