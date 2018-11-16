Названы самые перегруженные парковками улицы Москвы

Более 200 улиц Москвы перегружены парковочными местами, выяснил Центр организации дорожного движения столицы.

«Всего таких улиц, где перегруженность парковочных мест негативно повлияла на дорожную ситуацию внутри Садового кольца, более 200», – цитирует замглавы учреждения Ансара Арифуллина ТАСС.

Так, самыми загруженными улицами в центре Москвы являются Петровский, Страстной, Рождественский бульвары, Малый Черкасский переулок, Неглинная улица, Петровка, Покровка, Ильинка, Китайгородский проезд, Рождественка, улица Кузнецкий мост, Раушская набережная, Трубная улица, Большая Якиманка, Остоженка и прилегающие улицы.

Арифуллин отметил, что 70% жителей Москвы используют парковки для рабочих поездок. Примерно 46% автомобилистов тратят на поиск места для стоянки более пяти минут.

«На многих улицах растет блуждающий трафик, когда автомобилисты не могут найти место для стоянки и вынуждены кружить по периметру улиц, тормозя движение и мешая пешеходам», – сказал он.

Согласно результатам исследования РЭУ имени Плеханова, чрезмерная загруженность парковочных мест зафиксирована на улицах Петровские Линии, Большая Якиманка, Неглинная, Петровка, в Нижнем Кисельном и Козицком переулках.

Эксперты считают, что снизить загрузку парковок на 15-20% может увеличение тарифов и сокращение периода бесплатной парковки. Так, они предложили увеличить тариф до уровня подземных парковок, до 400-500 рублей.

Сейчас платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа составляет от 40 рублей до 200 рублей.

В свою очередь генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк заметил, что корректировка цен на парковку в центре Москвы необходима, передает РИА «Новости».

Но, считает он, предложенная сумма завышенна, и эту тему нужно обсуждать.

Он добавил, что по решению правительства Москвы все деньги с парковок направляются на благоустройство тех районов и улиц, где были собраны.

«Если в цифрах, то в 2018 году мы направили 4,2 млрд рублей на обустройство дворовых территорий, создание детских площадок, парковых зон, площадок для выгула собак, доступную среду для маломобильных граждан, спортивные площадки – все деньги направляются именно на благоустройство», – уточнил он.

В январе мэр российской столицы Сергей Собянин говорил, что увеличение количества парковок в центре Москвы могло бы привести к коллапсу на дорогах.