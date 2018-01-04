Собянин предрек пробки в 10 баллов при увеличении числа парковок в Москве

Увеличение количества парковок в центре Москвы могло бы привести к коллапсу на дорогах, предупредил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, в случае увеличения числа парковочных мест в центре Москвы на 20%, в пределы Бульварного кольца въедут дополнительно 3-3,5 тыс. машин. «Вместо пробок семь баллов мы получаем восемь баллов», – написал Собянин в своем блоге.

А если количество парковок вырастет на 50%, то есть в полтора раза, продолжает Собянин, пробки будут на уровне не семи, а 10-ти баллов. «Будем иметь (...) глухую пробку внутри Бульварного кольца», – отметил он.

По словам градоначальника, превышение максимального количества парковочных мест «в любом случае приведет к росту загруженности дорог и полному коллапсу движения».

«Максимально допустимое количество парковочных мест внутри Бульварного кольца рассчитывается исходя из того, чтобы машины могли ехать, а не стоять в пробках», – написал мэр Москвы.

Сейчас в пределах Бульварного кольца на уличных парковках имеется 3,6 тыс. мест, добавил он.

Напомним, парковку в Москве с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года сделали бесплатной.