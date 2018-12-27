В ЛНР заявили о получении рабочих карт командиров ВС Украины

Рабочие карты командиров нескольких батальонов украинских войск оказались в распоряжении Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Благодаря надежному источнику, в распоряжение Народной милиции поступили рабочие карты командиров первого, второго и третьего механизированных батальонов 14 отдельной механизированной бригады (ВС Украины)», – сказал он, передает РИА «Новости».

Марочко отметил, что благодаря этим картам Народная милиция получила данные, косвенно подтверждающие намерения украинских силовиков применить химическое оружие в Донбассе.

«На данных рабочих картах нанесены посты радиационного-химического наблюдения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты, количество которых превышает штатную численность, что, в свою очередь, косвенно подтверждает намерения украинской стороны применить химическое оружие», – добавил Марочко.

Также, по его словам, украинские силовики планируют захватить участок автомобильной дороги в районе подконтрольного ЛНР Первомайска.

Кроме того, представитель ведомства уточнил, что, при отработке рабочих карт, нанесение обстановки офицерами ВС Украины осуществлялось с использованием условных тактических знаков стран блока НАТО. По его словам, уровень профессиональной подготовки инструкторов, обучающих украинских военных, «вызывает сомнения», так как при отработке боевых документов украинские силовики допускают ошибки.

В середине декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под «ширмой» провокации в Керченском проливе перебрасывает существенные наступательные компоненты в Донбасс и готовит силовые акции.