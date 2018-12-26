Попавшие под санкции России депутаты «Оппозиционного блока» создали свою партию

Украинский минюст зарегистрировал партию «Оппозиционный блок – Партия мира и развития», созданную «группой Колесникова – Новинского – Вилкула», сообщают СМИ.

Эта группа ранее состояла в «Оппозиционном блоке», но откололась после того, как не смогла узаконить решения своего съезда, которое она пыталась представить как съезд всей партии, сообщают «Украинские новости».

Член политсовета «Оппозиционного блока» и юрист Александр Пузанов заявил изданию, что 15 декабря вопреки уставу партии группа Колесникова – Новинского – Вилкула провела свой съезд. Через три дня Окружной административный суд запретил Минюсту регистрировать его решения, после чего результате группа была вынуждена зарегистрировать новое объединение.

Ранее сообщалось, что депутаты «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, Вадим Новинский и Борис Колесников попали под новые санкции России против Украины.