Передатчики для второго мультиплекса цифрового вещания ввели в эксплуатацию

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) сообщила о вводе в эксплуатацию передатчиков второго мультиплекса цифровой телесети России.

«Двадцать шестого декабря РТРС завершила ввод в эксплуатацию передатчиков второго мультиплекса цифровой эфирной телесети России. Последним был включен передатчик второго мультиплекса на объекте связи в селе Куруш Докузпаринского района Республики Дагестан», – сообщила РТРС, передает РИА «Новости».

В компании добавили, что телебашня в Куруше была возведена в 2014 году, ее высота составляет 20 метров. В октябре 2014 года началась трансляция 10 эфирных цифровых телеканалов первого мультиплекса. В марте 2018 года в поселке установили передатчик второго мультиплекса.

По условиям программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы» был переведен в режим ожидания, как и другие передатчики в населенных пунктах численностью мене 50 тыс. человек, отметили в РТРС.

Минкомсвязи ранее опубликовал график отключения аналогового вещания. Президент России Владимир Путин рассказывал о подводных камнях перехода к цифровому телевидению.