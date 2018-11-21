Астронавты с «Аполлона-8» сочли идеи Маска чепухой

Билл Андерс, пилот лунного модуля «Аполлон-8», и Фрэнк Борман, командир экипажа «Аполлона-8», раскритиковали планы по отправке человека на Марс.

Андерс заявил о своей поддержке беспилотных программ, но подчеркнул, что для финансирования пилотируемых миссий нет нужной общественной поддержки, передает Би-би-си.

Он раскритиковал НАСА, заявив, что ведомство «закостенело» и превратилось в «программу трудоустройства». Программу космических шаттлов он назвал «серьезной ошибкой».

Идею отправки людей на Марс он считает «глупой и нелепой».

Борман сказал, что не так критичен, как Андерс, но назвал планы Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) по запуску частных миссий на Марс «чушью». По его словам, разговоры о колониях на Марсе – «чепуха».