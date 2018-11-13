Маск оценил вероятность своего полета на Марс

Глава американской компании SpaceX Илон Маск высказал мнение о том, какова вероятность, что он сам отправится на Марс.

Он оценил вероятность этого события в 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Маск уточнил, что недавно было сделано несколько открытий, из-за которых он «очень воодушевлен».

По мнению главы SpaceX, билет на Марс будет стоить около 200 тыс. долларов, но не каждый богач захочет отправиться на Красную планету, ведь «вероятность умереть на Марсе гораздо выше, чем на Земле».