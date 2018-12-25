Азаров возмутился каникулам депутатов Рады во время военного положения

Бывший премьер Украины Николай Азаров возмутился, что депутаты Верховной рады позволили себе уйти на рождественские каникулы во время военного положения в стране.

Депутаты «отпустили себя на рождественские каникулы, забыв, что сами же ввели в 10 областях Украины спецрежим до 26 декабря», написал Азаров в своем Facebook, передает РИА «Новости».

Экс-глава правительства отметил, что до окончания режима военного положения парламентарии должны находиться на рабочих местах.

«Так что вот такое на самом деле военное положение на Украине!» – отметил Азаров.

Верховная рада 21 декабря провела последнее заседание в 2018 году, следующее пройдет 15 января.

В конце ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли морскую границу России и были задержаны. После этого на Украине было введено военное положение в 10 областях.