СМИ сообщили об убийстве двух чеченцев из «тюрьмы для геев» выстрелами в затылок

Задержанные в Чечне Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов были найдены мертвыми 30 марта 2017 года с огнестрельными ранениями головы в чеченской тюрьме, где содержали геев, сообщают СМИ со ссылкой на доклад «Московского механизма» ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне.

Доклад ссылается на показания Максима Лапунова, жителя Пермского края, который прожил в Чечне два года и пожаловался на действия силовиков в его отношении. Он был задержан в середине марта 2017 года, пишет «Новая газета».

Он рассказывал в том числе о двух чеченцах, которые находились вместе с ним в подвале более 40 суток по подозрению в причастности к убийству – Аюбе и Шото-Шамиле.

Следствие выяснило, что они бесследно исчезли 6 февраля 2017 года. 30 марта 2017 года Акаев и Ибрагимов были найдены мертвыми. Чеченское МВД сообщало, что они были убиты якобы при попытке нападения на чеченских полицейских, однако из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра трупов следует, что Акаев и Ибрагимов были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок.

Проверка по делу об их гибели была прекращена.

Напомним, житель Омска, открытый гей Максим Лапунов, два года проживший в Чечне, рассказал о своем задержании и пытках в одном из отделений полиции в северокавказской республике в октябре 2017 года. После этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила возбудить дело о пытках геев в Чечне.