Повредившего военный самолет летчика Нефедова оправдали

Уголовное преследование летчика морской авиации Балтфлота, старшего лейтенанта Сергея Нефедова, которого отстранили из-за повреждения самолета Су-27П при заходе на посадку, прекращено после вмешательства министра обороны Сергея Шойгу.

Министр обороны Сергей Шойгу после публикаций об этом деле попросил главного военного прокурора взять дело под личный контроль. В понедельник мама летчика Ольга Нефедова сообщила, что принято решение прекратить уголовное преследование офицера, сообщает «Московский комсомолец».

В ближайшее время Нефедов сможет приступить к службе, начнет подготовку к полетам.

В 2017 году против летчика возбудили уголовное дело, он на полтора года был отстранен от полетов. Он сажал свой Су-27П во время тренировочного полета, но вместо нужного переключателя случайно использовал другой, в итоге истребитель на скорости свыше 250 км/ч сложил переднюю стойку шасси и опустился носом на взлетную полосу.

Машина была повреждена, летчик не пострадал.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как военные летчики и ветераны пытались защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Отмечалось, что из случайной ошибки летчика следствие создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей.