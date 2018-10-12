Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков.

«Ветераны Армавирского высшего военного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) глубоко потрясены фактом привлечения старшего лейтенанта Сергея Нефедова к уголовной ответственности за ошибку, допущенную им при эксплуатации авиационной техники. Это новое направление на историческом пути авиации и достойно занесения в книгу рекордов».

Это цитата из обращения летчиков-ветеранов по поводу уголовного преследования в адрес одного из их коллег, старшего лейтенанта Морской авиации Балтийского флота Сергея Нефедова. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой истории, которая началась полтора года назад.

18 мая 2017 года Сергей Нефедов учился сажать свой Су-27п во время тренировочного полета. Однако неопытность подвела молодого летчика, и вместо нужного переключателя он случайно использовал другой, расположенный рядом. Истребитель на скорости свыше 250 км/ч сложил переднюю стойку шасси и опустился носом на взлетную полосу. Машина была, разумеется, повреждена: пострадали обтекатель РЛС, часть обшивки, сломаны некоторые датчики и другое внешнее оборудование, были затронуты двигатели. Сам летчик, к счастью, остался цел и невредим.

Однако военно-следственное управление (ВСУ) по Балтийскому флоту взялось за расследование со всей энергичностью. Нефедову было предъявлено обвинение по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». В подготовленных следствием документах утверждалось, что старший лейтенант своими действиями нанес Минобороны существенный ущерб аж в 27 миллионов рублей.

В феврале 2018 года летчик был приговорен к двум годам условного лишения свободы, однако месяц спустя апелляционная инстанция согласилась с позицией защиты, отменила приговор и отправила дело на доследование.

Теперь же, по данным газеты ВЗГЛЯД, военные следователи продолжают настаивать на своей версии поломки машины (вменять прежнюю статью), хотя и существенно снизили вменяемый летчику ущерб. Еще бы – поврежденный самолет был восстановлен силами самого полка (даже без привлечения авиаремонтного завода) и меньше чем через месяц снова введен в строй.

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«Для нас всегда являлось и является аксиомой, что ошибку необходимо воспринимать как нормальный компонент любой системы, в которой взаимодействуют человек и техника... – говорится в обращении ветеранов АВВАКУЛ, подписанном заслуженным летчиком России генерал-майором Виктором Фисуном и еще десятками офицеров запаса. – В чем же вина летчика? За что судить? За 22 часа налета за пять лет? За нарушения в методике подготовки летчика? В государственной авиации за 2013–2017 годы 57% авиационных происшествий произошли из-за нарушений и ошибок авиационного персонала. Причинами 65% авиационных происшествий в авиации ВВС также явились нарушения личного состава при организации, производстве, управлении или обеспечении полетов».

Иначе говоря, по мнению авиационных специалистов, судить летчика не за что, ибо статья 351 УК РФ «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» предполагает сознательное нарушение. Такие случаи действительно бывают – находящиеся за штурвалом офицеры иногда лихачат, нарушают планы полета, установленные нормативы, правила безопасности. И в таких случаях, разумеется, должны отвечать по закону. В том числе возмещать ущерб (если их действия привели к таковому). Однако в действиях старшего лейтенанта Нефедова никакого подобного умысла не было – и быть не могло.

ВСУ по Балтфлоту отказалось комментировать ход и выводы следствия газете ВЗГЛЯД, мотивируя это тем, что расследование еще не завершено. Но что касается строевых летчиков – не только Морской авиации Балтийского флота, но и в целом в ВВС России – их отношение к этой истории, насколько можно судить по обращению ветеранов, уже сложилось. Более того – подобную же позицию, по данным газеты ВЗГЛЯД, занимает и действующее руководство Морской авиации (МА) ВМФ России. По понятным причинам – чтобы не дать повода для упреков в давлении на следствие – оно не высказывает эту позицию публично. Командующий МА генерал-майор Игорь Кожин обращался с ходатайством о прекращении дела, однако оно было отклонено.

Происходящее «может повлечь за собой, прежде всего, боязнь летчиков привлечения их к материальной ответственности и, как следствие, непринятие решения на покидание самолета при возникновении особой ситуации, и второе – уход из профессии после завершения контракта, а может, и раньше», – пишут в своем обращении ветераны АВВАКУЛ.

Иначе говоря, служебное рвение военных следователей вольно или невольно наносит ущерб психологической атмосфере во всех ВВС страны. Не менее важно и другое – в случае обвинительного приговора будет создан прецедент, по которому аналогичные приговоры будут выноситься ошибившимся военным летчикам по всей стране.