Суд защитил летчика, по ошибке повредившего самолет

Приговор летчику Морской авиации Балтийского флота Сергею Нефедову, осужденному за повреждение Су-27 в результате ошибки в работе с оборудованием кабины при посадке, отменен. Об этом сообщают источники газеты ВЗГЛЯД.

В четверг состоялось заседание Калининградского гарнизонного суда, рассматривавшего апелляционную жалобу старшего лейтенанта Нефедова на ренее вынесенный обвинительный приговор. Согласно решению суда, апелляция стороны защиты была удовлетворена, приговор суда первой инстанции отменен, а дело возвращено на повторное следствие.

Ранее в распоряжении газеты ВЗГЛЯД оказались материалы процесса над старшим лейтенантом Морской авиации Балтийского флота Сергеем Нефедовым, чье дело в начале февраля рассматривал Калининградский гарнизонный суд. Офицер обвинялся следствием по ст. 351 УК – нарушение правил полетов военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Суть обвинений заключалась в том, что лейтенант учился летать на Су-27п и в результате ошибки в работе с оборудованием кабины сильно повредил самолет во время посадки. 5 февраля Калининградский гарнизонный суд приговорил Нефедова к двум годам условно. Вступление приговора в силу давало возможность подать к летчику гражданский иск о возмещении нанесенного при посадке ущерба, который следствие оценило в более чем 27 млн рублей.

Приговор вызвал возмущение и у коллег ст. лейтенанта Нефедова, и у ряда политиков.

Многочисленные эксперты - военные летчики - заявляли о нелепости подобного приговора. Причиной ошибки, по их мнению, была недоученность летчика, а вменяемая ему статья 351 Уголовного кодекса была притянута за уши. «Кого же надо судить – начинающего ученика с налетом на данном самолете 22 часа, который совершил ошибку во время обучения, или тех, кто его недоучил и при этом выпустил в самостоятельный полет?», задавались вопросом высокопоставленные отставные летчики Морской авиации.

Апелляционная инстанция, судя по решению суда, согласилось с данной аргументацией, признав, таким образом, работу следствия некачественной.