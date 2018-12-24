Матвиенко назвала стоимость предновогоднего фуршета для сенаторов

Российские сенаторы отдали по 3 тыс. рублей на организацию предновогоднего фуршета, который прошел по окончании осенней сессии верхней палаты парламента, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы ничего не навязываем, сенаторы сами решили – по бокалу шампанского в конце сессии, в конце года... сделали короткий концерт ансамбля Росгвардии», – сказала она, добавив, что «после напряженного года люди послушали с удовольствием выступление этого замечательного коллектива».

«После этого в нашей столовой сделали такой фуршет, на который собирали по 3 тысячи (рублей), не больше. И что здесь плохого? Послушали хорошую музыку, выпили по бокалу шампанского, обнялись, друг друга поздравили и поехали в регионы поработать, поздравить своих избирателей», – отметила спикер Совфеда, передает ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что в нижней палате парламента новогодний корпоратив не планируется.