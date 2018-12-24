На Сахалине после резонансного видео в ледяной лабиринт добавили входы и выходы

В ледяном лабиринте для детей в городе Корсаков на юге Сахалина сделали вход и выход после видео, опубликованного в соцсетях, сообщил мэр Тимур Магинский.

«Как только в соцсетях появилась информация об этом, в воскресенье с утра специалисты занялись устройством входа – смастерили две арки, а также обеспечили красивую подсветку. Замкнутый лабиринт не был результатом нашей ошибки – его планировалось доделать позже. К открытию городской елки в Корсакове в субботу мастера не успели полностью завершить работу над лабиринтом, а местная детвора с восторгом приняла и неоконченный объект», – рассказал мэр РИА «Новости».

В соцсетях опубликовали видеозапись, где женщина пытается найти своего ребенка в замкнутом лабиринте из ледяных блоков. «Этот квест «забери своего ребенка» называется», – прокомментировала автор ролика на записи.

Магинский добавил, что рядом с лабиринтом есть снежная горка и площадка с фигурками персонажей популярного мультсериала «Фиксики».

«Кстати, многие горожане, особенно мамы, оценили замкнутый лабиринт как манеж для малышей. Они попросили и на следующий год устроить подобное развлечение, только бортики сделать чуть пониже», – добавил мэр.

В 2013 году под Красноярском восьмилетняя девочка погибла внутри ледяной скульптуры, не сумев выбраться из отверстия в одной из инсталляций.