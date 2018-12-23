В УПЦ заявили о готовящейся провокации украинских властей

Главам сельских советов в Винницкой области поступили звонки из районной администрации с требованием оказать давление на сельских священников канонической УПЦ и организовать провокации возле храмов, сообщили в УПЦ.

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан рассказал, что звонит главам поселений заместитель Бершадской райадминистрации В. Ольшевский. Среди его требований – подстрекать жителей к переходу в раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ), сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

В ответ главам обещана помощь в «организованной доставке» прихожан для участия в фальшивых «приходских» собраниях.

Духовенство УПЦ считает, что «противоправные мероприятия чиновников» одобрены властями города Винницы. При этом священники и верующие Тульчинской епархии УПЦ намерены защищать свои храмы.

В пятницу глава ПЦУ Епифаний заявлял, что число приходов «новой церкви» Украины вырастет после получения томоса.

Ранее стало известно, что больше половины священников Винницкой епархии перешли вслед за митрополитом Симеоном в «новую церковь». Однако, как позже сообщили в Союзе православных братств Украины, они передумали и решили остаться в УПЦ Московского патриархата.