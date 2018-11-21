Ушедшие в «новую церковь» винницкие священники вернулись в УПЦ МП

Больше половины священников Винницкой епархии, перешедших вслед за митрополитом Симеоном в «новую церковь», передумали и решили остаться в УПЦ Московского патриархата, сообщили в Союзе православных братств Украины.

«После того, как митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе в созданную Константинополем церковь, 75 из 250 священников епархии, по словам теперь уже бывшего ее руководителя, последовали за ним. Однако во вторник в Крестовоздвиженском соборе Винницы прошла встреча духовенства епархии с новоназначенным архиереем – архиепископом Варсонофием, после которого 45 «ушедших» клириков заявили, что останутся в канонической Церкви», – рассказали «Интерфаксу» в Союзе.

Там отметили, что встреча проходила в Крестовоздвиженском соборе Винницы, поскольку кафедральный Преображенский храм оказался в руках митрополита Симеона и его сторонников. Между тем, по словам источника, верующие УПЦ МП будут добиваться возвращения кафедрального храма.

Ранее сообщалось, что синод Украинской православной церкви (УПЦ МП) снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в «объединительном соборе» и переход в «новую украинскую церковь». Однако в УПЦ МП опровергли эти сообщения.

На «объединительном соборе» предстоятелем «новой церкви Украины» благодаря шантажу Филарета избрали его 39-летнего ставленника митрополита Переяславского и Белоцерковского неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о будущем канонической УПЦ МП и о значении новой церковной структуры для Украины.