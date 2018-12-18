В УПЦ опровергли сообщения о предании анафеме двух митрополитов

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Синод Украинской православной церкви якобы предал анафеме двух митрополитов, принявших участие в так называемом объединительном соборе.

«Они не преданы анафеме, а только запрещены в служении», – сказал он «Интерфаксу».

В свою очередь глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов пояснил, что Синод не может предавать анафеме, как и не может извергать из сана, он может только сместить и запретить. Только Архиерейский Собор может предавать анафеме, уточнил он.

Два митрополита УПЦ – Симеон и Александр – нарушили архиерейскую присягу, не последовав решению, принятому на Соборе епископов, более 80 участников которого поддержали планы не появляться на «объединительном соборе». Если митрополиты не покаются, то будут лишены сана, а если продолжат «упорствовать во лжи и вредить Церкви, как делал в свое время Филарет», то будут отлучены от Церкви, рассказал Анисимов.

Ранее сообщалось, что синод Украинской православной церкви (УПЦ МП) снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в «объединительном соборе».