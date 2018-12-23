Трамп рассказал о данном Мэттису втором шансе

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал главе Пентагона Джиму Мэттису второй шанс после того, как тот был уволен его предшественником Бараком Обамой.

«Когда президент Обама бесславно уволил Джима Мэттиса, я дал ему второй шанс. Некоторые думали, что я не должен был. Я думал, что должен», – написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что также дал Мэттису все ресурсы, которых у него никогда не было.

«Союзники очень важны, но не тогда, когда они пользуются США», – добавил он.

В пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об уходе на пенсию. Он и другие должностные лица в последние дни пытались отговорить Трампа от вывода войск из Сирии.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Мэттис хлопнул дверью, и кто может его заменить.