Женщины впервые начали работать пожарными в Саудовской Аравии

В пожарной службе крупнейшей саудовской нефтяной компании Saudi Aramco впервые в истории Саудовской Аравии начнут работать сертифицированные специалисты-женщины, сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что две саудовские девушки впервые прошли полный курс подготовки в компании и стали сертифицированными пожарными по стандартам Саудовской Аравии. Одна из них окончила Университет Миссури в США, другая – Университет Шарджи в ОАЭ, передает РИА «Новости».

По словам директора департамента по противопожарной защите Saudi Aramco Гассана Абульфараджа, этот момент является историческим.

Ранее в этом году женщинам в Саудовской Аравии впервые в истории разрешили обучаться на водительские права и работать водителями такси. Этот шаг стал частью масштабных социально-экономических преобразований, запущенных в королевстве наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.